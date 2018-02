Prozesse : Vier Jahre Haft für Reitstall-Besitzer in Missbrauchsprozess

von dpa

19. Februar 2018, 15:04 Uhr

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern hat das Schweriner Landgericht einen Reitstall-Inhaber aus der Nähe von Schwerin am Montag zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Der 58 Jahre alte Angeklagte hatte gestanden, sich zwischen 2008 und 2010 sowie 2017 an zwei Mädchen vergangen zu haben, die in seinem Reitstall ihre Pferde untergestellt hatten oder seine Pferde ritten. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und zehn Monate Haft beantragt, der Verteidiger eine Bewährungsstrafe von unter zwei Jahren.