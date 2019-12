Prozesse : Anklage fordert Haftstrafe im Rostocker Nebenbuhler-Prozess

von dpa

03. Dezember 2019, 15:34 Uhr

Im Rostocker Prozess um den lebensbedrohlichen Angriff eines Mannes auf einen vermeintlichen Nebenbuhler hat die Staatsanwaltschaft sechs Jahre und zwei Monate Haft gefordert. Die Anklagebehörde plädierte am Dienstag vor dem Landgericht auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit Körperverletzung und Beleidigung. Außerdem habe er sich eines Verstoßes gegen das Waffengesetz schuldig gemacht. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat der 22 Jahre alte Angeklagte Mitte Mai in der Rostocker Wohnung seiner Freundin dem 23 Jahre alten vermeintlichen Nebenbuhler schwerste Schädel- und Hirnverletzungen zugefügt, so dass dieser wochenlang intensivmedizinisch behandelt werden musste. Ursprünglich lautete die Anklage auf versuchten Mord - die dafür nötigen niedrigen Beweggründe seien aber nicht ausreichend gegeben.