Polizei : Anklam wieder Standort der Bereitschaftspolizei

In Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind seit Montag wieder Bereitschaftspolizisten stationiert. Der 4. Einsatzzug der 2. Bereitschaftspolizeihundertschaft wurde von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) offiziell in Dienst gestellt, wie das Ministerium am Montag mitteilte. «Die Bereitschaftspolizei ist zurück in Anklam, und das ist auch gut so», sagte Caffier im Polizeizentrum Anklam. Mit den 38 Beamten des Zuges will die Polizei mehr Präsenz in der Fläche zeigen und die Reaktionszeiten in den ländlichen Gebieten Vorpommerns verkürzen. Das Vorhaben war auch Teil des Koalitionsvertrages zwischen SPD und CDU.

von dpa

06. August 2018, 16:01 Uhr

Die Polizisten seien zum Teil durch interne Ausschreibungen gewonnen worden, teilweise würden sie als Absolventen des diesjährigen Abschlussjahrgangs ihre Laufbahn in Anklam beginnen. Im Frühjahr 2003 war die damalige Hundertschaft in Anklam im Rahmen einer Polizeireform aufgelöst worden und die Kräfte auf verschiedene Dienststellen verteilt worden.