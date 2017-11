Verbände : Anklamer Demokratiebahnhof erhält weitere Bundeshilfe

Der Anklamer Demokratiebahnhof erhält weitere Unterstützung vom Bund. Über zwei Jahre werde das Projekt «Garten.Werk.Stadt» des Deutschen Pfadfinderbundes mit knapp 95 000 Euro gefördert, teilte das Bundesumweltministerium am Donnerstag in Berlin mit. Der Pfadfinderbund betreibt den Demokratiebahnhof, auf den in den vergangenen Monaten Brand- und Farbanschläge verübt worden waren. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte Anfang September die Initiative im ehemaligen Bahnhofsgebäude besucht und Unterstützung zugesichert. Mit dem Geld sollen Mitarbeiterstellen finanziert, die demokratische Kultur in Anklam und das Umweltbewusstsein gestärkt werden.