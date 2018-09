Agrar : Anklamer Zuckerfabrik startet mit Rübenverarbeitung

Rübenlaster rollen wieder zur Anklamer Zuckerfabrik. Dort beginnt nach einer guten Ernte die Verarbeitung der Früchte. Wegen der Trockenheit sollen die Rüben in diesem Jahr besonders süß sein. Der Anbauverband spricht vom «Rosineneffekt».

Die Zuckerfabrik Anklam startet heute mit der Rübenverarbeitung. Rund 350 Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern und dem Norden Brandenburgs liefern in den kommenden Monaten ihre Ware an das zum niederländischen Suiker Unie gehörenden Unternehmen. In der landesweit einzigen Zuckerfabrik sind die Erwartungen an die Qualität der Ernte groß.

Bei Proberodungen am 20. August sei ein Zuckergehalt von 17,4 Prozent gemessen worden, bislang nur getoppt im Rekordjahr 2014, sagte Raik Wrobel, Leiter der Landwirtschaftlichen Abteilung der Zuckerfabrik. Auch der Anklamer Anbauverband für Zuckerrüben ist mit der Qualität zufrieden. Die Rüben seien wegen der Trockenheit zwar etwas kleiner, seien dafür aber süßer, sagte Geschäftsführerin Antje Wulkow. Sie sprach von einem «Rosineneffekt».

Die Fabrik muss sich auf einem schwierigen Markt behaupten. Mit dem Wegfall der EU-Zuckerquote und dem daraus resultierenden Anstieg der Produktionsmengen sind die Preise für Zucker stark gefallen. Die Quote bestimmte, wie viel Zucker insgesamt in Deutschland produziert werden durfte. Die Zuckerfabrik Anklam will in diesem Jahr rund 1,4 Millionen Tonnen Rüben verarbeiten, plant zudem eine Erweiterung ihrer Anlagen, um auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Die Verarbeitungsmenge soll auf 1,9 Millionen Tonnen gesteigert werden.