Kommunen : Annette-Köppinger-Preis für Integration an Gertraud Walkow

Der Annette-Köppinger-Preis für Integration und Menschlichkeit der Stadt Schwerin geht in diesem Jahr an die Ehrenamtlerin Gertraud Walkow. Sie unterrichtet in der Asylbewerber-Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz im Süden der Landeshauptstadt mehrmals in der Woche Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren, wie die Stadtverwaltung anlässlich der Preisverleihung am Sonntag mitteilte.

von dpa

09. September 2018, 14:02 Uhr

Nach Auffassung der Landesregierung unterliegen Kinder und Jugendliche in Erstaufnahmeeinrichtungen nicht der Schulpflicht. Deshalb besuchen sie keine Schule und das Land stellt auch keine Lehrer für Unterricht in diesen Heimen, in denen Flüchtlinge ohne Aussicht auf Bleiberecht in der Regel bis zu ihrer Ausreise wohnen sollen.

Parallel zu ihrer unermüdlichen Arbeit in Stern Buchholz kümmere sich Gertraud Walkow um eine syrische Familie und kämpfe täglich erfolgreich gegen zahlreiche bürokratische und menschliche Hindernisse der Integration, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. Walkow wurde den Angaben zufolge von einer fünfköpfigen Jury aus einer Vielzahl von Vorschlägen ausgewählt. Sie sei ein Paradebeispiel für gelebte Integration, heißt es in der Jurybegründung.