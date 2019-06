International : Anreise «Fusion»-Festival: Hitze und Polizeikontrollen

Stau, Hitze und ausgefallene Züge: Schon die Anreise zum linksalternativen Fusion-Festival an der Mecklenburgischen Seenplatte wird für 70 000 Fans und die Anwohner zur Herausforderung. Auch die Polizei ist schon im Einsatz - nicht zu jedermanns Freude.

von dpa

26. Juni 2019, 16:41 Uhr

Schon am Anreisetag hat das linksalternative «Fusion»-Festival die Region an der Mecklenburgischen Seenplatte beschäftigt. Seit Mittwochmorgen sind die Einfahrtstore zum Gelände für die rund 70 000 erwarteten Besucher offen. Auch die Polizei war schon seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, um den Verkehr zu lenken und Fahrzeuge an der B198 zwischen der Vipperower Heide und Zirtow zu kontrollieren, wie die Polizei Neubrandenburg mitteilte.

Das gefiel nicht jedem. So hatte das Projekt «Bassliner», das unter anderem Busreisen von Berlin zum «Fusion»-Festival organisiert, in einem Tweet die Polizei Neubrandenburg aufgefordert, nur bei einem konkreten Verdacht auf eine Straftat die Fahrgäste zu kontrollieren und zu durchsuchen.

Die Polizei Neubrandenburg wiederum erklärte, ihren Recherchen nach sei keiner der Busse kontrolliert worden und auch beim Festivalveranstalter seien diesbezüglich keine Beschwerden eingegangen. Der Kontrollpunkt in Mirow sei wegen der extremen Hitze auch bald wieder abgebaut worden, hieß es.

Nicht nur auf den Straßen, auch bei der Bahn gab es Schwierigkeiten. Wegen eines technischen Defekts auf einer anderen Strecke kam es zu bis zu zweistündigen Verspätungen von zwei Zügen auf dem Weg nach Lärz.

Das Festival dauert bis zum Sonntag und bietet laut Veranstalter «vier Tage Ferienkommunismus» mit vielen Spielarten von Musik, Theater, Kino, Performance und Installationen. In den Monaten vor dem seit mehr als 20 Jahren veranstalteten Festival hatte es teils heftige Auseinandersetzungen zwischen dem Veranstalter sowie Behörden und Polizei um das Sicherheitskonzept gegeben.