Kriminalität : Anschlag auf Wohnhaus von Linken-Abgeordneter in Güstrow

von dpa

19. Januar 2019, 18:48 Uhr

Auf das Wohnhaus der Linke- Landtagsabgeordneten Karen Larisch in Güstrow (Landkreis Rostock) ist ein Anschlag mit einer übelriechenden Flüssigkeit verübt worden. Es handele sich nach einer ersten Bewertung wahrscheinlich um Buttersäure, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Flüssigkeit sei in der Nacht zum Samstag in den Hauseingang und auf die Briefkästen verschüttet worden. Larisch wurde in der Vergangenheit immer wieder von Rechtsextremisten bedroht. Sie machte am Morgen in den sozialen Netzwerken auf den Vorfall aufmerksam. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Umfeld des Hauses am Pferdemarkt etwas beobachtet haben. Für den Samstagabend hatten Rechtsextreme zu einer Demonstration durch die Stadt aufgerufen.