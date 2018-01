Wohnen : Anteil der Kosten fürs Wohnen am Einkommen gesunken

Viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen heute einen geringeren Teil ihres Nettoeinkommens für die Wohnkosten ausgeben als noch vor zehn Jahren. Bis auf Greifswald sei die sogenannte Wohnkostenquote in allen größeren Städten des Landes gesunken, teilte der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Der Verband berief sich dabei auf Erhebungen der Tag Immobilien AG. Danach müssen die Einwohner von Schwerin und Waren im Schnitt 20,7 Prozent ihres Einkommens zur Deckung ihrer Wohnkosten aufwenden. In Rostock seien es 20,9 Prozent, in Stralsund 22,6 Prozent und in Greifswald 24,6 Prozent. Der Grund für die positive Entwicklung sei, dass die Einkommen stärker gestiegen seien als die Wohnkosten.