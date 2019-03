Landtag : Anti-Mobbing-Strategie für Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

Für die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern soll spätestens in einem Jahr eine «ganzheitliche Anti-Mobbing-Strategie» vorliegen. Der Landtag in Schwerin forderte am Freitag die Regierung einstimmig dazu auf, ein Konzept auszuarbeiten. Zudem soll die Verwaltungsvorschrift für Notfälle an Schulen überarbeitet werden, damit Mobbingfälle künftig gesondert erfasst werden können. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) kündigte an, dass bei der Fortschreibung der bisherigen Regelungen auch eine unabhängige Beschwerdestelle und Projekttage zum Thema Mobbing geprüft würden.

von dpa

15. März 2019, 10:35 Uhr

«Wir dürfen die Schulen nicht allein lassen», sagte Hesse, die in ihrer Rede auch auf den jüngst bekannt gewordenen Fall in Crivitz bei Schwerin einging. Dabei sollen Sechstklässler Schüler des darunter liegenden Jahrgangs einem beschämenden Ritual unterzogen haben. Sie habe mit Eltern betroffener Schüler und der Schulleitung telefoniert und werde die Schule in Crivitz in Kürze auch besuchen, sagte die Ministerin.