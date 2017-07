Extremismus : Antiterroreinsatz: Polizei durchsucht Objekte in Güstrow

Die Polizei hat am Mittwochmorgen werden mehrere Objekte in Güstrow (Landkreis Rostock) im Rahmen eines Antiterroreinsatzes durchsucht. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft bestätigte den Antiterroreinsatz mit Hausdurchsuchungen in der Stadt, gab aber zunächst mit Blick auf den laufenden Einsatz keine weiteren Informationen heraus.