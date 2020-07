Wirtschaftspolitik : Anträge für Neustart-Prämie von Mitte September an möglich

Anträge für die sogenannte Neustart-Prämie für Beschäftigte nach Kurzarbeit können von dem 15. September an bis Ende des Jahres eingereicht werden. Berechtigt für die Prämie in Höhe von maximal 700 Euro sind Beschäftigte, die durch die Corona-Krise in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Monaten mindestens zu 50 Prozent in Kurzarbeit waren, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Schwerin mitteilte.

von dpa

17. Juli 2020, 12:00 Uhr