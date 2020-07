Film : Anträge zur Filmförderung können eingereicht werden

Anträge zur Filmförderung der neuen landeseigenen Fördergesellschaft können ab sofort eingereicht werden. «Wir stellen ab sofort 450 000 Euro für Förderanträge zur Film- und Medienförderung zur Verfügung», sagte der Chef der Staatskanzlei, Heiko Geue, in einer am Montag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. Im Herbst solle die Filmförderung gegründet werden. Anträge können den Angaben zufolge noch bis zum 31. Juli bei der Staatskanzlei eingereicht werden.

von dpa

06. Juli 2020, 15:47 Uhr