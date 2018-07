Prozesse : Anwältin erschossen: Mordprozess gegen 80-Jährigen gestartet

Im Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf eine Rechtsanwältin in Waren an der Müritz hat der angeklagte 80-Jährige ein Geständnis abgelegt. Die Schüsse seien während einer Auseinandersetzung gefallen, sagte der Warener Rentner am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg. Es tue ihm leid. Als Motiv gab er an, dass sich der Mann der Anwältin über Jahre hinweg mehr als 90 000 Euro unter falschen Angaben bei ihm geborgt und nicht zurückgezahlt habe. Darüber sei es bei der Auseinandersetzung gegangen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Rentner Mord aus Heimtücke vor. Er soll die 67-jährige Juristin am 1. Februar mit drei Schüssen getötet haben und geflohen sein. Der Mann wurde noch am Tatabend in seiner Wohnung festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft liegen umfangreiche Spuren und Indizien vor, die ihn belasten.