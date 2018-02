Kriminalität : Anwältin getötet: Festgenommener Mann bestreitet Tat

Wenige Stunden nach den tödlichen Schüssen auf eine Anwältin hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 79-Jährige wurde nach Hinweisen von Zeugen und aus dem Umfeld des Opfers gefasst. Er bestreitet die Tat, es wird aber ein Haftbefehl geprüft.

von dpa

02. Februar 2018, 09:30 Uhr

Der im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf eine Anwältin in Waren an der Müritz festgenommene Mann bestreitet die Tat. Es gebe aber trotzdem einen Anfangsverdacht gegen den 79-Jährigen, sagte Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler am Freitag in Neubrandenburg. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Wareners am Donnerstagabend seien Beweismittel beschlagnahmt worden. Auf die Spur des Verdächtigen kamen die Ermittler den Angaben zufolge durch Hinweise von Zeugen und aus dem Umfeld des Opfers.

Die Tatwaffe werde noch gesucht. Der Verdächtige habe keinen Waffenschein. In diesem Zusammenhang habe es weitere Durchsuchungen in zwei anderen Wohnungen gegeben, die aber ohne Erfolg geblieben seien. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen beantragt wird. «Wir hören weitere Zeugen, werten Spuren in der Anwaltskanzlei aus, untersuchen die Patronenhülsen und warten auf das Ergebnis der Obduktion», sagte Zeisler.

Der Verdächtige war in seiner Wohnung in einem Hochhaus im Westteil der Stadt gefasst worden. Das Haus ist rund zwei Kilometer vom Tatort entfernt. Die 67 Jahre alte Anwältin war am Donnerstagmittag in ihrem Büro erschossen worden. Der Täter hatte sie allein angetroffen. Zu einem möglichen Motiv könne man derzeit noch keine Angaben machen, sagte Zeisler.