Kriminalität : Anwältin im Streit erschossen: Haftbefehl gegen Rentner

Ein 79 Jahre alter Mann soll in Waren eine Anwältin erschossen haben, weil er jahrelang Streit mit ihr hatte. Hinweise von Zeugen und aus dem Umfeld des Opfers führten Ermittler zu dem Rentner. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl - wegen Mordes aus Heimtücke.

von dpa

02. Februar 2018, 16:16 Uhr

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod einer Anwältin in Waren an der Müritz hat das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen einen 79 Jahre alten Mann erlassen. Es bestehe der Verdacht des Mordes, sagte eine Sprecherin des Warener Amtsgerichtes am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Rentner soll die Anwältin am Donnerstag gegen Mittag in ihrer Kanzlei aufgesucht und mit drei Schüssen getötet haben. Es bestehe Fluchtgefahr.

«Das Motiv sind nach jetzigem Stand langjährige vermögensrechtliche Auseinandersetzungen zwischen dem Mann, der Anwältin und deren Ehemann», sagte Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler. Das Opfer lebte in einem kleinen Urlauberort bei Waren. Der Verhaftete war kein Mandant der Juristin.

«Wir sind sehr erleichtert über diese Nachricht», erklärte Warens Bürgermeister Norbert Möller (SPD) zu dem Haftbefehl. Die Einwohner seien sichtlich geschockt über den Vorfall. Auch wenn die näheren Tatumstände noch nicht bekannt seien, für solch ein Vergehen gebe es keine Entschuldigung. Man wünsche vor allem den Angehörigen des Opfers viel Kraft.

Der schnelle Ermittlungserfolg gehe auf Angaben von Zeugen am Tatort und aus dem Umfeld der Familie des Opfers zurück, erklärte der Oberstaatsanwalt. Deren Hinweise hatte die Polizei zu dem Rentner geführt, der noch am selben Abend in seiner Wohnung in einem Hochhaus festgenommen worden war. Dort wohnte er allein und unauffällig, etwa zwei Kilometer vom Tatort entfernt. Bei der Durchsuchung wurden «Gegenstände als Beweismittel beschlagnahmt».

Die Gewalttat hatte Warener und ihre Gäste stark verunsichert. Eltern holten am Vortag sicherheitshalber ihre Kinder eher von der Schule ab, weil sie einen Amoklauf befürchteten. Am Freitag wurde mit Schülern darüber im Unterricht diskutiert. Frauen ließen sich von der Arbeit von ihren Partnern aus Angst abholen. Am Freitag hatten Bekannte des Opfers am Tatort-Haus am Rande der Warener Altstadt Trauerlichter entzündet, Menschen gingen vorbei und schüttelten ungläubig den Kopf über die Bluttat.

Die Indizienlage bleibt aber schwierig. Die Waffe, mit der die 67 Jahre alte Juristin getötet wurde, ist noch verschwunden. Der Rentner bestreitet, etwas mit der Tat zu tun zu haben, wie Zeisler sagte. Ermittlungen und Zeugenbeobachtungen hätten den Haftbefehl aber gerechtfertigt. «Wir gehen von einer heimtückischen Tat aus.» Die Anwältin, die den Mann schon lange kannte, habe nicht mit einer solchen Reaktion gerechnet.

Auch in der Altstadt, an deren Grenze das Geschäftshaus mit der Anwaltskanzlei liegt, reagierten Einheimische erleichtert. «Ich habe eine Schwiegertochter, die ebenfalls Anwältin ist», sagte ein älterer Warener. Er habe am Donnerstag große Angst gehabt, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Über den Tatverdächtigen wurde sonst wenig bekannt. Er habe keinen Waffenschein, sagte Zeisler. Die Polizei suchte am Freitag weiter nach der Tatwaffe. In dem Zusammenhang gab es auch Durchsuchungen in weiteren Wohnungen, die aber ohne Erfolg blieben.

Zwischen Tatort und dem Stadtteil, in dem der Verdächtige lebt, liegen die verwinkelte Altstadt und zahlreiche Wege, die unmittelbar an der Müritz entlang führen. Auf dem Gewässer oder am Ufer war am Freitag keine Polizei bei der Suche zu sehen. Der Verhaftete soll bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet haben. Die Anwältin, die ihre kleine Kanzlei nur mit Hilfskräften führte, war zur Tatzeit allein. Das Anwaltsbüro liegt in der obersten Etage eines zweigeschossigen Hauses zwischen der Bundesstraße 192 und der Altstadt.

In dem Haus war vor wenigen Wochen zudem eingebrochen worden. Dabei wurden Eingangstüren in zwei Etagen aufgebrochen, darunter auch zum Anwaltsbüro. Die Beute soll nur sehr gering gewesen sein.