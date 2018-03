Kriminalität : Anzeige gegen Arzt in Asylbewerberaufnahme erstattet

Gegen einen Arzt der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Nostorf/Horst ermittelt die Staatsanwaltschaft Schwerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Der Mediziner soll am 7. März eine Frau in der Einrichtung im Landkreis Ludwigslust-Parchim falsch behandelt haben, so dass sie anschließend ins Krankenhaus Boizenburg gebracht werden musste, teilte das Innenministerium am Freitag mit.

von dpa

09. März 2018, 12:21 Uhr

Der Arzt soll aufgrund seines physischen Zustands nicht in der Lage gewesen, die Patientin ordnungsgemäß zu behandeln. Er habe selbst im Krankenhaus versorgt werden müssen. Das Landesamt für innere Verwaltung (LAiV) erstattete deshalb am Donnerstag Anzeige gegen den Mann.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, ein Arzt im Dienst müsse fit sein. Es werde jetzt ermittelt, warum er das nicht gewesen sei.

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall war nach Angaben des Innenministeriums bekannt geworden, dass es Unstimmigkeiten bei der Lieferung und dem Bestand der Handapotheke des medizinischen Dienstes der Erstaufnahmeeinrichtung gab. Der Arzt ist für die Führung der Handapotheke verantwortlich. Nähere Angaben wurden dazu nicht gemacht.

Laut Innenministerium ist die medizinische Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge in Horst sichergestellt. Die in der Einrichtung eingesetzten Ärzte und Schwestern sind Mitarbeiter des Krankenhauses Boizenburg.