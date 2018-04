Regierung : Anzeige gegen Caffier: Ministerium weist Vorwürfe zurück

von dpa

05. April 2018, 11:44 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sieht sich dem Vorwurf der Untreue ausgesetzt. In einer siebenseitigen Strafanzeige, über die der «Nordkurier» am Donnerstag berichtete und die auch der dpa vorliegt, werden ihm Manipulationen bei der Beförderung leitender Polizisten und bei der Besetzung von Führungspositionen in der Landespolizei vorgeworfen. Im Zentrum der Anzeige, die ein inzwischen pensionierter Behördenleiter verfasste, steht die Ernennung des aktuellen Inspekteurs der Polizei, Wilfried Kapischke. Der 56-Jährige war im Mai 2016 zum ranghöchsten Polizisten ernannt worden. Entgegen dem üblichen Verfahren sei die Ausschreibung der Stelle nur landesweit und mit einer Bewerbungsfrist von knapp einer Woche erfolgt. Nach Ansicht des Innenministeriums entbehren die Vorwürfe «jedweder Grundlage». Deshalb sehe man den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gelassen entgegen, sagte ein Sprecher.