Gesundheit : AOK fordert Pflicht zum Zähneputzen in Kita und Grundschule

Die AOK fordert eine Pflicht zum Zähneputzen in den Kitas und Grundschulen. In Mecklenburg-Vorpommern lasse das Kindertagesförderungsgesetz zu viel Interpretationsspielraum, kritisierte die Beratungszahnärztin der AOK Nordost, Katja Kühler, am Dienstag. «Damit alle Kitas und Grundschulen das tägliche Zähneputzen wirklich umsetzen, muss im Gesetz klar und deutlich formuliert sein: «Das Zähneputzen an den Kitas und Grundschulen ist gesetzlich verpflichtend».»

von dpa

22. September 2020, 16:34 Uhr