Gesundheit : AOK startet Gesundheitsnetzwerk mit digitaler Akte

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 15:45 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern stünden etwa 8000 AOK-Versicherten im digitalen Gesundheitsnetzwerk zunächst vier Anwendungen zur Verfügung. Dazu gehörten das Aufnahme- und Entlassungsmanagement in den beteiligten Kliniken, der Austausch von Dokumenten zwischen Kliniken und Ärzten sowie die Möglichkeit zum Hochladen eigener medizinischer Dokumente, etwa den Organspendeausweis oder Mutterpass. Darüber hinaus gebe es die Möglichkeit, selbst erhobene Daten und Messwerte in die eigene Akte einzugeben.

In Berlin starte das Pilotprojekt zum Jahreswechsel mit neun Kliniken und 13 Medizinischen Versorgungszentren. Dort sollen 114 000 AOK-Versicherte die digitale Akte nutzen können. Dort werde unter anderem auch die Möglichkeit zur Terminvereinbarung mit Kliniken und Ärzten angeboten.

