Notfälle : App führt Rettungskräfte zu Ostsee-Urlauberin in Not

Eine App hat die 17 Jahre alte Ostsee-Urlauberin Julia aus übler Not gerettet. Ihr gelang es damit, Rettungskräfte auf sich aufmerksam machen. Die junge Frau war laut Polizei am Dienstag in Kühlungsborn bei Rostock bewusstlos geworden. «Ich wollte eigentlich nur ein bisschen spazieren gehen im Wald und ein bisschen nachdenken, allein. Dann habe ich gemerkt, dass ich gleich umkippe und hatte nicht mehr die Zeit, um selbst den Notruf zu wählen», sagte die Urlauberin aus Bayreuth (Bayern) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Da sei ihr die App auf ihrem Smartphone eingefallen.