Museen : Arbeiten an Schwertfisch begonnen

Seit vergangenem Sommer lagerte er tiefgekühlt – jetzt haben die Arbeiten an einem Schwertfisch begonnen, der sich in die Ostsee verirrt hatte und nun für das Meeresmuseum als Modellvorlage dient.

Stralsund | Vom Irrgänger und Beifang zur Modellvorlage - an einem mehr als 2,30 Meter langen Schwertfisch haben in den Werkstätten des Stralsunder Meeresmuseums jetzt die Präparationsarbeiten begonnen. „Wir haben ihn jetzt in Sand eingebettet“, sagte Präparator Martin Jost am Dienstag auf der Insel Dänholm zwischen Stralsund und Rügen. Von dem Tier solle ein Abg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.