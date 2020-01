Unfälle : Arbeiter an Presse in Upahl lebensgefährlich verletzt

von dpa

30. Januar 2020, 14:21 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall in einem Maschinenbauunternehmen in Upahl (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein Mitarbeiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, arbeitete der 40-Jährige am Mittwoch an einer hydraulischen Presse. Dabei habe er sich unter bisher ungeklärten Umständen lebensbedrohliche Kopfverletzungen zugezogen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.