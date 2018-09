von dpa

03. September 2018, 15:37 Uhr

Ein 45-jähriger Arbeiter ist am Montag durch das Wellasbest-Dach einer Halle siebeneinhalb Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann sei noch am Unfallort in Petersdorf (Amt Woldegk/Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestorben, teilte die Polizei mit. Auf dem Dach sollte eine Photovoltaikanlage installiert werden.