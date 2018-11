Unfälle : Arbeiter in Sternberg von Ladekran erfasst und getötet

Auf einer Baustelle in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstag ein 36-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Arbeiter wurde ersten Erkenntnissen zufolge am Morgen vom Ladekran eines Lkw erfasst und eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Vertreter der Dekra sowie des Landesamts für Gesundheit und Soziales waren ebenfalls an der Unglücksstelle.

von dpa

22. November 2018, 13:20 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist das der dritte tödliche Arbeitsunfall innerhalb einer Woche: Donnerstag vor einer Woche stürzte in Rostock ein Arbeiter von einem Kühlturm, einen Tag später verunglückte in Blankenhof bei Neubrandenburg ein Bauarbeiter bei Dachdeckerarbeiten.