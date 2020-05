Unfälle : Arbeiter stürzt sieben Meter tief: Schwer verletzt

von dpa

08. Mai 2020, 13:16 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall in Altkalen (Landkreis Rostock) ist am Freitag ein Arbeiter, der auf einem Dach tätig war, schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, stürzte der 35-Jährige an einer Baustelle aus sieben Metern Höhe in die Tiefe. Der Mann habe auf einem Wellasbestdach eines Gebäudes gearbeitet. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Rostock. Weitere Einzelheiten, darunter die Unfallursache, seien noch unklar. Die Kriminalpolizei und die Berufsgenossenschaft ermitteln.