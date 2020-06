Unfälle : Arbeiter von herunterfallendem Strohballen schwer verletzt

von dpa

16. Juni 2020, 11:31 Uhr

Groß Helle (dpa/mv) - Bei einem Arbeitsunfall in Groß Helle (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 31 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Durch einen umgekippten Strohballen wurde der Mann am Montagmorgen zu Boden geworfen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Tisch und eine Waage bremsten den Strohballen noch ab. Der Mann kam in ein Krankenhaus, den Angaben zufolge schwebt der Arbeiter nicht in Lebensgefahr.