Konjunktur : Arbeitgeberverband gibt Ausblick auf 2019

Vor dem Hintergrund eingetrübter Konjunkturaussichten blickt die Vereinigung der Unternehmensverbände Mecklenburg-Vorpommerns ins neue Jahr. Arbeitgeberpräsident Thomas Lambusch will am Dienstag in Schwerin die Erwartungen der Unternehmerschaft im Nordosten für 2019 vorstellen.

von dpa

08. Januar 2019, 03:40 Uhr

Seit Jahren drängt die Wirtschaft des Landes die Regierung, den gewerblich-industriellen Mittelstand durch Investitionsanreize zu stärken und bei Innovationen zu unterstützen. Wichtiges Thema war zuletzt auch der aus Unternehmersicht schleppende Ausbau der digitalen Infrastruktur. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte Ende Dezember einräumen müssen, dass sich die Wachstumserwartungen für die Wirtschaft im Land 2018 nicht ganz erfüllten. Für einen zusätzlichen Dämpfer sorgte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Nach dessen Einschätzung ist das Ende des jahrelangen Aufschwungs in Deutschland gekommen. Die «fetten Jahre» seien vorbei, sagte er.