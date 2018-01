Arbeitsmarkt : Arbeitsagentur gibt Arbeitsmarktzahlen für Dezember bekannt

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) die Erwerbslosenzahl für Dezember 2017 bekannt. Zum Jahresende steigt in der Regel die Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt an. Damit wird auch diesmal gerechnet. Das hängt unter anderem mit auslaufenden Arbeitsverträgen zusammen. Im Vergleich zum Dezember 2016 wird jedoch ein Rückgang der Erwerbslosenzahl erwartet.