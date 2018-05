Geschichte : Arbeitsgemeinschaft Fünfeichen erinnert an Lager-Schließung

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Fünfeichen erinnert an diesem Samstag an die Schließung des «Speziallagers Nr.9» des Sowjet-Geheimdienstes NKWD bei Neubrandenburg vor 70 Jahren. «Geplant sind ein Treffen von Häftlingen und Angehörigen, ein Gottesdienst an der Mahn- und Gedenkstätte Fünfeichen und ein Gedenkkonzert», sagte AG-Leiterin Rita Lüdtke am Donnerstag in Neubrandenburg. Man rechne mit etwa 250 bis 350 Teilnehmern. «Das Jahr 1948 bedeutete für Viele das Ende der Ungewissheit.»

von dpa

03. Mai 2018, 08:42 Uhr

Fünfeichen war von 1945 bis 1948 eines der größten NKWD-Lager in Ostdeutschland. Etwa 15 000 Menschen wurden in den meisten Fällen ohne Gerichtsverfahren eingesperrt. Ein Drittel von ihnen starb dort an Hunger, Krankheiten oder auch Folgen von Misshandlungen. Hunderte kamen nach Sibirien. Überlebende mussten in der DDR darüber schweigen. Im Osten Deutschlands gab es zehn solcher Lager, auch in Sachsenhausen, Torgau und Buchenwald.

Da Fünfeichen von 1939 bis 1945 Kriegsgefangenenlager war, bauten Neubrandenburg und die AG nach 1990 eine gemeinsame Mahn- und Gedenkstätte Fünfeichen auf.