Tarife : Arbeitskampf bei Futtermittelhersteller tobt weiter

An den Standorten des Getreideverarbeiters Ceravis AG (Rendsburg) in Mecklenburg-Vorpommern drohen weitere Warnstreiks. Wie der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG MV), Jörg Dahms, am Mittwoch sagte, sind weitere Arbeitskampfmaßnahmen geplant, da die Arbeitgeberseite bisher auf Forderungen nach einem Tarifvertrag nicht reagiert habe. «Wir stehen kurz vor der Urabstimmung», sagte Dahms. Bei einer Urabstimmung können Gewerkschaftsmitglieder sich für oder gegen einen Streik aussprechen. Erst am Mittwochmorgen war ein 24-Stunden-Warnstreik in Güstrow und Malchin zu Ende gegangen.

von dpa

09. September 2020, 11:54 Uhr