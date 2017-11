Arbeitsmarkt : Arbeitslosigkeit in MV weiter auf dem Rückzug

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

02.Nov.2017

Die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Oktober weiter gesunken. Grund sei die Herbstbelebung in der Wirtschaft, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Kiel mit. Am Monatsende waren 63 700 Erwerbslose im Nordosten registriert, was einer Quote von 7,7 Prozent entspricht. Im Vergleich zum September sank die Zahl der Erwerbslosen um 700, im Vergleich zum Oktober vorigen Jahres sogar um 7200. Die Personalnachfrage der Unternehmen liege auf hohem Niveau, hieß es weiter. Seit Jahresbeginn seien den Agenturen und Jobcentern 42 800 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet worden - 3100 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.