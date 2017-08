Arbeitsmarkt : Arbeitslosigkeit steigt im August leicht an

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Nach Monaten mit rückläufigen Arbeitslosenzahlen ist für August jahreszeitlich bedingt ein leichter Anstieg nicht auszuschließen. Zum einen stellen Unternehmen in der Urlaubszeit weniger ein, zum anderen melden sich junge Leute, die nach Abschluss ihrer Ausbildung nicht direkt übernommen wurden, arbeitslos.

Nach dem Rekordtief im Juli ist die Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern wieder leicht angestiegen. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Kiel mitteilte, waren Ende August im Nordosten 66 600 Menschen ohne Beschäftigung. Das waren rund 1500 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote wuchs damit leicht auf 8,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr verzeichnete die Agentur aber einen kräftigen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Im August 2016 waren im Land noch fast 7700 mehr Menschen auf Jobsuche gewesen. Damit setze sich die insgesamt positive Entwicklung fort, betonte der stellvertretende Chef der Regionaldirektion Nord, Thomas Letixerant. Die Zahl der seit Jahresbeginn gemeldeten Stellen sei um 8,4 Prozent gestiegen.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 09:56 Uhr