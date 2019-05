Arbeitsmarkt : Arbeitsmarktdaten für Mai erwartet

Mit dem Sonnenstand steigen in Mecklenburg-Vorpommern für gewöhnlich auch die Beschäftigtenzahlen. Hauptgrund ist der jahreszeitliche Aufschwung in den Tourismusregionen, wo dann auch wieder mehr Fachkräfte benötigt werden.

von dpa

29. Mai 2019, 06:10 Uhr

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Dienstag die aktuellen Arbeitsmarktdaten für Mecklenburg-Vorpommern. Saisonbedingt wird für den Monat Mai mit einem weiteren Rückgang der Erwerbslosenzahlen gerechnet, da insbesondere der Tourismus an Fahrt gewinnt. Zudem hält die Fachkräftenachfrage auch in Industrie, Handwerk und Handel an.

Im April waren in Mecklenburg-Vorpommern 58 600 Menschen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber März von 7,8 auf 7,1 Prozent. Trotz dieser positiven Entwicklung ist diese Quote noch immer eine der höchsten bundesweit.

Im Durchschnitt waren in Deutschland im April 4,9 Prozent der Erwerbstätigen ohne Job. Dem am nächsten kam zuletzt der Landkreis Rostock mit einer Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent. Fast doppelt so hoch ist sie in der Mecklenburgischen Seenplatte und in Vorpommern-Greifswald.