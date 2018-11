Arbeitsmarkt : Arbeitsmarktzahlen für November werden vorgestellt

von dpa

29. November 2018, 02:46 Uhr

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit stellt heute die Arbeitsmarktzahlen für November vor. Allgemein wird von einer leichten Zunahme der Erwerbslosenzahl im Vergleich zum Oktober ausgegangen. Dies ist in jedem Jahr so. Im Vergleich zum November 2017 dürfte die Erwerbslosenzahl angesichts der stabilen wirtschaftlichen Lage jedoch gesunken sein. Ende Oktober waren 58 300 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern arbeitslos gemeldet, 440 weniger als im September. Die Quote betrug 7,1 Prozent.