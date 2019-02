Kriminalität : Arbeitsmaschinen aus Mehrfamilienhaus-Baustellen gestohlen

von dpa

04. Februar 2019, 08:39 Uhr

Böse Überraschung für Bauarbeiter in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald): Unbekannte haben aus zwei im Bau befindlichen Mehrfamilienhäusern Werkzeuge und Arbeitsgeräte in größerer Menge gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bekamen die Beamten am Sonntagabend einen Hinweis auf die Vorfälle. Die Täter seien am arbeitsfreien Sonntag in die Häuser eingebrochen, in denen Arbeiter mehrerer Firmen werktags gerade mit dem Innenausbau beschäftigt sind. Zur Höhe des Gesamtschadens liefen die Ermittlungen noch.