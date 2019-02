Bau : Archäologisches Landesmuseum wird teurer

von dpa

05. Februar 2019, 13:19 Uhr

Die Planungen für das Archäologische Landesmuseum in Rostock verzögern sich. Der bisher vorgesehene Kostenrahmen von 20 Millionen Euro werde sich mit dem favorisierten Konzept nicht halten lassen, weshalb es Beratungsbedarf gebe, teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. Wie viel das Museum am Standort im Stadthafen kosten würde, teilte das Ministerium nicht mit. Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling geht einem Bericht der «Ostseezeitung» zufolge von 80 Millionen Euro aus. Der Koalitionsausschuss hatte 2017 entschieden, dass das Museum in Rostock gebaut werden soll. «Dieser Beschluss gilt», hieß es aus dem Ministerium.