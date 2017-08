Landtag : Arppe verlässt Partei und Landtagsfraktion

vergrößern 1 von 2 Foto: Stefan Sauer 1 von 2

Schwerin (dpa/mv) - Wegen angeblicher gewaltverherrlichender Chatprotokolle verlässt der mecklenburg-vorpommersche AfD-Fraktionsvize Holger Arppe Partei und Fraktion. AfD-Landeschef Leif-Erik Holm bezeichnete diese Reaktion am Donnerstag in Schwerin als «einzig richtigen Schritt». Es habe ihn zutiefst schockiert, was in den Protokollen zu lesen sei. «Was wir vorgelegt bekommen haben, ist haarsträubend bis ekelerregend, und ich kann nur sagen, so etwas gehört nicht in unsere Partei», sagte Holm, der selbst Chef der AfD-Landtagsfraktion ist und im September für den Bundestag kandidiert.

Die Chatprotokolle waren dem NDR nach dessen Angaben anonym zugespielt worden und liegen auch der Berliner «Tageszeitung» (taz) vor. Dem Sender zufolge beinhalten sie unter anderem Nachrichten, in denen Arppe sich für einen gewalttätigen Umgang mit politischen Gegnern ausspricht.

Arppe war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahmen zu erreichen. In der Online-Ausgabe der Wochenzeitung «Junge Freiheit» wird er mit dem Satz zitiert: «Von den mir unterstellten Äußerungen distanziere ich mich ganz klar.» Seinen Rücktritt begründete er damit, die Partei vor Schaden bewahren zu wollen.

Arppe, der dem rechtsnationalen AfD-Flügel zugerechnet wurde, hatte in der Vergangenheit mit öffentlichen Äußerungen mehrfach für Aufsehen und Kritik gesorgt. Sein Landtagsmandat will der 44-Jährige dem Vernehmen nach als fraktionsloser Abgeordneter behalten. Bei den Protokollen soll es sich um Kopien von Arppes privaten Facebook-Nachrichten aus den Jahren 2011 bis 2017 im Umfang von rund 12 000 Seiten handeln.

Mit seinem Austritt aus Partei und Fraktion kam Arppe Holm zufolge Ausschlüssen zuvor. Die AfD mache damit deutlich, dass sie solche Äußerungen nicht dulde. Zwar werde in privaten Chats auch mal eine derbere Wortwahl gewählt. «Aber, das was hier offensichtlich geschrieben wurde, das geht über wirklich alle Grenzen hinaus. Und da müssen wir klar sagen, das geht absolut nicht. Und ich lasse mir auch diese Partei von solchen Hasardeuren mit Gewaltfantasien nicht kaputt machen», sagte Holm.

Die anderen Parteien im Schweriner Landtag forderten die AfD erneut zu einer klaren Abgrenzung gegenüber Gewalt und Rechtsextremismus auf. Der SPD-Fraktionschef Thomas Krüger zeigte sich entsetzt über die Arppe zugeschrieben Äußerungen. «Ich fordere die AfD-Fraktion auf, die Chatprotokolle vollständig öffentlich zu machen, um sich so auch glaubhaft von dem rechtsextremen Gedankengut des Herrn Arppe zu distanzieren», erklärte Krüger.

Der Linken-Abgeordnete Peter Ritter stellte angesichts nationalistischer Töne anderer Abgeordneter die Frage, «wie viel Arppe noch in der AfD steckt». Torsten Renz von der CDU nannte die Arppe zugeschriebenen Äußerungen «menschenverachtend und durch nichts zu rechtfertigen». Wer offen zu Gewalt gegen Andersdenkende aufrufe, habe auch im Landtag nichts verloren, sagte Renz und forderte Arppe damit auf, auch sein Mandat niederzulegen.

NDR-Beitrag mit Auszügen aus dem Chat

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 22:31 Uhr