Musik : Art Garfunkel auf Tournee: Ende Oktober in Rostock

Gemeinsam mit Paul Simon bildete Art Garfunkel das vermutlich erfolgreichste Popduo der Musikgeschichte. Nun kommt der inzwischen 77 Jahre alte Garfunkel im Rahmen seiner Tournee auch nach Rostock. Unter dem Motto «An Evening of Song and Stories» wird er am 26. Oktober in der Stadthalle spielen, wie die Agentur Känguruh Production in Halle/Saale am Dienstag mitteilte. Garfunkel und sein musikalischer Partner Simon wurden als Folk-Rock-Duo Simon & Garfunkel in den 1960er Jahren mit Songs wie «The Sounds Of Silence» und «Mrs. Robinson» berühmt.

von dpa

05. Februar 2019, 12:53 Uhr

1970 gaben sie die Trennung bekannt, arbeiteten aber auch später immer wieder zusammen. Dabei kam es im September 1981 zu dem legendären Konzert im New Yorker Central Park mit mehr als einer halben Million Zuschauer. Garfunkel landete 1979 als Solokünstler mit «Bright Eyes» nochmals einen Hit.