Unternehmen : Arvato: Nordost-Standorte mit 1600 Leuten sicher

Gütersloh/Neubrandenburg/Schwerin (dpa/mv) - Die vier Standorte der Bertelsmann-Tochter Arvato in Mecklenburg-Vorpommern sind von den aktuellen Schließungsplänen nicht betroffen. Das sagte ein Sprecher des Kommunikationsdienstleisters am Montag in Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen beschäftigt in Neubrandenburg, Stralsund, Rostock und Schwerin derzeit rund 1600 Mitarbeiter, wobei Neubrandenburg mit rund 700 Beschäftigten der größte Standort ist.

von dpa

14. Mai 2018, 11:32 Uhr

Arvato will wegen sinkender Aufträge und fehlender Wirtschaftlichkeit bis Mitte 2019 sieben Standorte mit insgesamt 950 Mitarbeitern in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg schließen. Derzeit gibt es 34 Standorte. Die Pläne hatten auch an anderen Orten für Unruhe gesorgt. Im Nordosten haben wir größere Filialen als in anderen Bundesländern, erklärte der Sprecher.

Geschlossen werden sollen zuerst die Niederlassungen Leipzig, Gera und Cottbus und kurz danach Dresden, Halle, Magdeburg und Suhl. Gespräche mit Arbeitnehmervertretungen für einen Sozialplan und einen Interessenausgleich stünden an. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Pläne kritisiert.