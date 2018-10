Unternehmen : Arzneigroßhändler eröffnet Logistikzentrum in Laage

von dpa

15. Oktober 2018, 15:26 Uhr

Der Arzneigroßhändler Gehe Pharma Handel GmbH eröffnet in Laage (Landkreis Rostock) ein neues Logistikzentrum. Von dem neuen Standort aus sollen Apotheken im Nordosten und dem nördlichen Brandenburg beliefert werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zur Eröffnung am Samstag wird auch Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) erwartet. Nach Firmenangaben sollen 60 Jobs entstehen, 40 davon in Vollzeit. Durch Investitionen in Digitalisierung sei der Standort der modernste des Unternehmens, das bundesweit 18 Niederlassungen betreibe.