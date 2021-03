Gesundheit : Astrazeneca-Aussetzung bringt Impf-Pläne in MV durcheinander

Das Aussetzen der Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca wirft die Pläne in Mecklenburg-Vorpommern durcheinander.

Schwerin | In Rostock konnten am Montag 82 von den 300 Astrazenca-Impfterminen nicht mehr wahrgenommen werden, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim müssen dadurch rund 1000 Impftermine abgesagt werden, wie eine Sprecherin sagte. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sollten in dieser Woche Erzieher und Lehrer mit dem Impfstoff...

