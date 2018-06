Bundesländer : Asylpolitik: Schwesig fordert Ende im unionsinternen Streit

Unmittelbar vor dem Treffen der Länderregierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ein Ende im unionsinternen Streit um die Asylpolitik gefordert. Dieser Konflikt zwischen CDU und CSU sei «höchst gefährlich» und schade am Ende nur der gesamten Koalition, sagte Schwesig am Mittwoch dem Sender NDR 1 Radio MV.

von dpa

13. Juni 2018, 12:31 Uhr

Statt Probleme zu lösen, schüre der Streit nur Misstrauen in der Bevölkerung. Die erwarte, dass Politik denen, die wirklich Schutz brauchen, auch Schutz biete. «Das muss jetzt ordentlich organisiert werden», zitiert der Sender die Vize-Bundesvorsitzende der SPD, die früher selbst Bundesministerin war und seit Juli 2017 Regierungschefin in Schwerin ist.

Schwesig kommt am Donnerstag mit ihren Amtskollegen in Berlin zusammen. Dabei ist auch ein Treffen mit Merkel geplant, die im Gegensatz zu Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an einer europäischen Lösung in der Flüchtlingsfrage festhält. Schwesig forderte Seehofer auf, seine zunächst zurückgezogenen Asylpläne vorzulegen. Nur über Dinge, die auch präsentiert werden, lasse sich debattieren. Wichtig sei, dass es Fortschritte beim Thema Integration gebe. «Darüber sollten wir miteinander ordentlich reden», sagte Schwesig.