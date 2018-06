Politik : Asylstreit der Union erreicht Mecklenburg-Vorpommern

Der unionsinterne Streit über die Asylpolitik von Kanzlerin Merkel beschäftigt nun auch den Landtag in Schwerin. Dabei zeichnen sich auch hier zwei Lager ab.

Der Asylstreit zwischen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beschäftigt jetzt auch den Landtag in Schwerin. Die kleinste Fraktion, die Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV), hat für die Parlamentssitzung in der übernächsten Woche eine Debatte dazu beantragt. Fraktionschef Bernhard Wildt stellte am Freitag die Position seiner Partei klar: «Die Fraktion der BMV unterstützt geschlossen die Position der CSU und fordert die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern auf, entsprechend auf die Bundeskanzlerin einzuwirken». Die BMV-Fraktion ist eine Abspaltung von vier bürgerlichen Politikern aus der AfD-Fraktion.

Kritik an der CSU kommt vom CDU-Fraktionschef Vincent Kokert. Er attackierte gegen die Schwesterpartei, weil die Debatte eigentlich grundlos und nur wegen des Wahlkampfes in Bayern angestoßen worden sei, wie er dem Sender NDR 1 Radio MV sagte. Der Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer war am Donnerstag eskaliert. Die CSU setzte der Kanzlerin eine Frist bis Montag, um auf ihre Linie eines nationalen Alleingangs zur Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze einzuschwenken.

Die CDU im Nordosten stehe hinter Merkel, sagte Kokert. In der Asylfrage ergebe ein deutscher Alleingang keinen Sinn, da eine langfristige Lösung nur auf europäischer Ebene zu finden sei. Zudem sagte er, die Lage in der Union sei sehr ernst. Er habe es nicht für möglich gehalten, dass der Streit mit der CSU derart eskalieren könne. Auch der CDU-Landesgruppenchef im Bundestag, Eckhardt Rehberg, gab Merkel Rückendeckung und bezeichnete das Verhalten der CSU als Spiel mit dem Feuer.

Ähnlich äußerte sich bereits Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Der Konflikt sei «höchst gefährlich», schüre Misstrauen in der Bevölkerung und schade am Ende nur der gesamten Koalition, hatte die Regierungschefin am Mittwoch gesagt.