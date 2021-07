Kriminalität : Attacke gegen Taxifahrer: Ermittlungen gegen Fahrgast

Im Zusammenhang mit einem Angriff auf einen Taxifahrer ermittelt die Polizei in Rostock gegen einen Fahrgast.

Rostock | Dem Tatverdächtigen werden Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen, wie eine Polizeisprecherin am Montag erläuterte. Der Vorfall soll sich am 9. Juli ereignet haben. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der 44 Jahre alte Rostocker und eine Bekannte aus Warnemünde abgeholt. Sie hätten in einen Club nach Rostock-Schmarl gewollt, das Taxi sollte plötzli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.