Prozesse : Attacken gegen Asylbewerber: Zweieinhalb Jahre Haft

Am Landgericht Neubrandenburg ist der Prozess gegen einen Mann aus Afghanistan wegen mehrerer Attacken gegen Asylbewerber in Vorpommern fortgesetzt worden. Die Strafkammer wollte am Mittwoch unter anderem das psychiatrische Gutachten über den 27-jährigen Angeklagten beraten und am Nachmittag die Plädoyers beider Seiten hören. Dem Mann werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung in drei Fällen in Anklam und Greifswald vorgeworfen.

von dpa

06. Februar 2019, 15:43 Uhr

Wegen mehrerer Gewaltattacken auf Asylbewerber in Vorpommern muss ein Mann aus Afghanistan zweieinhalb Jahre in Haft. Das Landgericht Neubrandenburg sprach den 27-Jährigen am Mittwoch der dreifachen gefährlichen Körperverletzung schuldig. «Ihr Motiv war immer Rache und Selbstjustiz», sagte Richter Patrick Schwantes. Der Verurteilte, der seit 2013 in Deutschland ist, hatte vor Gericht alle drei Angriffe mit Messern und abgebrochenen Flaschen in Anklam und Greifswald von 2017 und 2018 zugegeben. Er sei in allen Fällen angetrunken gewesen, sei aber auch provoziert worden und habe die Geschädigten nicht töten wollen. Bei den Attacken wurden zwei Syrer und ein Mann aus Sierra Leone verletzt.