Wetter : Auch Elefanten macht Affenhitze zu schaffen

Die Hitzewelle macht sogar Elefanten zu schaffen. Die Tiere der einzigen Dickhäuter-Herde in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Elefantenhof Platschow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) stehen bei 30 Grad Celsius am liebsten still im Schatten, wie Elefantenhof-Chefin Lilian Kröplin am Dienstag sagte. «Sie fächeln mit ihren großen Ohren und kühlen damit das Blut in den vielen kleinen Adern darin.» Damit schützten sie ihre Körper vor Überhitzung. Dazu diene auch Speichel, den sie sich hinter die Ohren spritzten. Erst am Abend, wenn die Temperaturen etwas sinken, bespritzten sie sich mit Wasser aus dem Trog oder suhlten sich im Schlammloch.

von dpa

29. Mai 2018, 12:53 Uhr

Die Elefantenherde von Platschow besteht aus zwei Asiatischen und neun Afrikanischen Elefanten. Das älteste Tier - eine Asiatische Elefantenkuh - sei 59 Jahre alt, sagte Kröplin. Betrieben wird der Hof, ein Mix aus Tierpark, Elefantenasyl für alte Tiere und Showarena, von der Zirkusfamilie Frankello. Für Besucher werden Dressuren gezeigt. Neben Elefanten leben auf dem 6,8 Hektar großen Gelände an der Landesgrenze zu Brandenburg noch zahlreiche weitere Tiere, wie Seelöwen, Pferde, Alpakas und Kamele.