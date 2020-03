Krankheiten : Auch Nordost-CDU sagt Landesparteitag wegen Coronavirus ab

Nach der FDP hat nun auch die CDU Mecklenburg-Vorpommerns ihren für den 28. März 2020 geplanten Landesparteitag abgesagt. Wegen der starken Ausbreitung des Coronavirus habe sich der Landesvorstand in einer Telefonkonferenz darauf verständigt, den Sonderparteitag zu verschieben. «Wir werden ihn durchführen, sobald die epidemische Lage dies gestattet. Die Gesundheit der Menschen in unserem Land hat für uns Vorrang vor allem anderen», erklärte der Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommerns, Wolfgang Waldmüller, am Montag in Schwerin.

von dpa

16. März 2020, 13:34 Uhr

Ende März sollte in Rostock-Warnemünde ein neuer CDU-Landesparteichef gewählt werden. Das Spitzenamt ist nach dem überraschenden Rücktritt von Vincent Kokert vakant. Bewerber sind Justizministerin Katy Hoffmeister und der Ueckermünder Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor. Auch die Bundes-CDU hatte ihren Sonderparteitag zur Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden bereits abgesagt.