Kriminalität : Auf dem Weg zur Jagd: Betrunkener Jäger am Steuer erwischt

Ein Jäger ist auf der Fahrt in sein Jagdrevier in Neddemin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Montagabend betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden. Der 64-Jährige sei den Beamten einer Polizeistreife aufgefallen, weil er im Vorbeifahren aus einer Bierflasche getrunken habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Kontrolle habe er den Konsum erst geleugnet, ein Test habe dann einen Wert von 1,6 Promille ergeben.

von dpa

27. August 2019, 12:39 Uhr

Auf der Rückbank des Wagens habe offen ein Gewehr gelegen, das die Polizei aus Sicherheitsgründen an sich nahm. Auch der Führerschein sei eingezogen worden. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt und auch die Jagdbehörde wird über den Fall informiert, hieß es.