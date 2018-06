Kriminalität : Auf der Flucht: Autodieb fährt gegen die Wand

Mit einem gestohlenen Auto ist ein Mann am Samstag in Ludwigslust gegen eine Hauswand gefahren. Er war auf der Flucht vor der Polizei, wie die Beamten mitteilten. Der Wagen sei in Hamburg gestohlen worden. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern war von den Kollegen in Schleswig-Holstein informiert worden, dass auf der A24 zwei entwendete Autos aus Hamburg kommend in Richtung Berlin unterwegs seien. Einen konnten die Beamten entdecken.

von dpa

23. Juni 2018, 15:13 Uhr

Nachdem der mutmaßliche Dieb mit überhöhtem Tempo beim Abbiegen gegen die Hauswand gefahren war, wollte er seine Flucht zu Fuß fortsetzen. Der 29-Jährige wurde jedoch von Passanten festgehalten, bis die Polizei wenige Sekunden später eintraf. Verletzt wurde niemand. Durch den Unfall wurden die Hauswand und das Auto beschädigt. Allein der Schaden an dem Wagen wird auf 5000 Euro geschätzt.